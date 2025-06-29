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英国拟效法美国任命特使 营救被拘海外公民

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（法新社伦敦29日电） 英国正准备效法美国任命特使，负责营救在海外遭任意拘留的英国公民，因为要求采取更多措施将他们接回国的呼声越来越高。

法新社报导，诸如入狱的埃及裔英国活动人士法塔（Alaa Abdel Fattah）和遭监禁的香港媒体大亨黎智英等备受瞩目的案件，凸显被关押在海外监狱英国人的困境。

英国外交部坚称会继续对各国政府施压，但被拘留者的家属和人权组织不满政府缺乏紧迫感和透明度。

英国外交部发言人告诉法新社：「政府致力加强对英国国民的援助，包括任命一位新的特使。」

英国中东事务政务次长法柯纳（Hamish Falconer）表示，预计在「夏天之前」任命一位「复杂领事拘留特使（Envoy for Complex Consular Detentions）」。

英国政府尚未具体说明该职位的具体职责，但可能类似于美国2015年设立的人质事务总统特使（Special Presidential Envoy for Hostage Affairs）。

然而与美国不同的是，英国不参与换囚。

英国艾塞克斯大学法学院人权中心（Human Rights Centre at Essex Law School）任意拘留问题专家费斯特曼（Carla Ferstman）教授表示，任命特使是「英国目前最明显可以做但还没做的事情」。

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