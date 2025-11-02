英国火车持刀攻击10伤 两嫌被捕

afp_tickers

（法新社亨丁顿2日电） 英国一列开往伦敦的火车发生大规模持刀伤人事件，造成10人送医，其中9人据报有「危及性命」伤势。警方今天深夜逮捕两名嫌疑人。

警方表示，一列从英格兰北部顿卡斯特（Doncaster）开往伦敦国王十字车站（King’s Cross）的列车发生持刀攻击案，并在案发后停靠在亨丁顿（Huntingdon）。

有目击者告诉「泰晤士报」（The Times）说看到1名男子持着大刀。目击者还说现场「血迹斑斑」，事发时乘客纷纷躲进厕所，另有乘客在逃离现场时遭他人踩踏。

还有目击者向天空新闻网（Sky News）表示，火车停下后看见1名持刀的男子在月台上，随后遭警方以电击枪制伏并控制。

根据英国官方数据，英格兰及威尔斯的刀械犯罪自2011年以来持续上升。

尽管英国实施着全球数一数二严格的枪枝管制措施，但猖獗的刀械犯罪问题已被施凯尔贴上「国家危机」标签。

英国内政部日前表示，英格兰及威尔斯地区「查获或主动缴交」的刀具数量已直逼6万把，这项行动是政府10年内将刀械犯罪减半努力的一部分。

携带刀械在公共场所最高可判4年徒刑，政府并指出，去年持刀谋杀案件较前年减少18%。