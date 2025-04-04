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英法派军事首长赴乌克兰谈部署 批俄罗斯持续侵略

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（法新社布鲁塞尔4日电） 法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）表示，法国及英国的军方首长今天前往乌克兰首都基辅，将讨论可能的军队部署，以便在俄罗斯与乌克兰未来休战后，确保维持停火协议。

巴霍于北大西洋公约组织（NATO）会议场边说：「过去3周，俄罗斯立场反覆，继续攻击能源设施，持续犯下战争罪。」

他还指出：「无论何时能达成和平，未来将有某个时间点会需要军事能力或保障。因此我们的军方首长今天将在基辅推动这项工作。」 巴霍和英国外交大臣拉米（David Lammy）今天表示，俄罗斯持续袭击乌克兰能源设施，且俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）迟迟未响应美国促进和平的努力。

俄乌互相指控对方违反美国支持的一项目标在于停止攻击能源设施的协议方案，但正式协议尚未达成，目前也不清楚双方许下哪些承诺。

拉米说道：「我们判断蒲亭还在模棱两可，还在拖延时间。他可以现在就接受停火，却继续轰炸乌克兰及其平民和能源供应…我们看到了，蒲亭，我们知道你在做什么。」

巴霍与拉米都坚称，目前正是加强支持乌克兰、加大对俄罗斯施压力道以迫使俄方老老实实谈判的时刻。

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