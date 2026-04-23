英王将首度以君主身分访美 川普盼修补两国关系

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（法新社伦敦23日电） 美国总统川普今天向英国广播公司（BBC）表示，英国国王查尔斯三世（Charles III）即将对美国进行的国事访问，「绝对」有助于重建两国之间紧张的关系。

查尔斯三世27日将前往美国进行为期4天的访问。在跨大西洋紧张关系升温之际，与伊朗战争相关的分歧，以及已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相关丑闻，都可能对这场具里程碑意义的访问造成干扰。 被BBC问及查尔斯三世的访问是否有助于修复美英关系时，美国总统川普向BBC表示：「当然可以。他非常棒，是个了不起的人。答案绝对是肯定的。」 查尔斯三世将应英国政府与川普总统的邀请，以君主身分首次对美国进行国事访问。他将与英国王后卡蜜拉（Queen Camilla）同行，随后则会单独前往百慕达访问。 川普曾严厉批评英国首相施凯尔（Keir Starmer）未参与于2月28日爆发的美以对伊朗战争。 川普在接受BBC电话访问时，谈到包括英国在内的美国盟友对军事行动的反应时表示：「他们本来应该参与其中。不过很显然，我并不需要他们。」 施凯尔目前正深陷政治丑闻，起因是他任命工党大老曼德森（Peter Mandelson）出任驻美大使，而曼德森与艾普斯坦私交甚笃。

川普告诉BBC，施凯尔若想从目前的困境中「恢复」，唯一的办法就是「开放北海」以增加石油与天然气的开采，并且「让移民政策变得强硬」。 这位美国领导人随后补充说：「但如果他不这么做，我不认为他还有机会。」