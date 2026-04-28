英王查尔斯三世拜会川普 国是访问试图修补双边关系

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（法新社华盛顿27日电） 英国国王查尔斯三世（King Charles III）抵达美国展开为期4天的国是访问。英王夫妇这次的国是访问时值美国独立250周年，不但庆祝两个亲密盟友之间的历史渊源，同时在美伊战争阴影中修补英美关系

川普25日出席白宫记者协会晚宴发生枪击，查尔斯三世的访问于安全层面上更加敏感。原本精心安排、刻意减少媒体互动的行程，如今更在严密维安下进行。

华盛顿今天阳光和煦，查尔斯三世与川普在白宫南廊外握手谈话，谈话看似友善，但无法得知内容。

美国第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump）身着淡黄色套装迎接英王夫妇。卡蜜拉则是配戴英美国旗图案的卡地亚（Cartier）白金胸针，上面镶嵌着红宝石、祖母绿与钻石。

川普夫妇与英王夫妇先共同茶叙，随后参观精心修剪的白宫南草坪及养蜂箱。

随后，王室成员前往英国大使官邸参加花园酒会，现场有数百名宾客，包括英国的奥运跳水冠军戴利（Tom Daley）、美国众议院议长强生（Mike Johnson）及其他政要。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）今天表示，这次访问将「彰显双方长久且特殊的关系」。

查尔斯三世与卡蜜拉王后（Queen Camilla）稍早抵达华盛顿近郊的安德鲁联合基地（Joint Base Andrews），由手持花束的孩童在红毯迎接。

查尔斯三世明天将在国会联席会议发表演说。根据事先公布的讲稿摘录，他将谈到英美两国悠久的历史是一段「和解与重生」的历程。他将继已故女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）1991年发表演说后，成为首名在美国国会发表演说的英国君主。

川普25日出席白宫记者协会晚宴发生枪击，查尔斯三世的访问于安全层面上更加敏感。原本精心安排、刻意减少媒体互动的行程，如今更在严密维安下进行。

川普夫妇明天亦将在椭圆形办公室与英王夫妇会面，随后并在晚上举行国宴。

英王夫妇29日将前往纽约参访911纪念馆，并于30日启程前往百慕达（Bermuda）展开查尔斯三世即位后，首次英国海外领地的访问行程。

英王夫妇受到美方热情欢迎的背后，华盛顿与伦敦之间所谓的「特殊关系」，正因川普发动伊朗战争裂痕加深。

川普曾多次抨击英国首相施凯尔（Keir Starmer）反对伊朗战事的立场，以及施凯尔政府的移民与能源政策。

施凯尔虽公开批评伊朗战争，但仍为这次国是访问辩护。本月初「舆观」（YouGov）所作民调显示，48%英国民众支持取消此次访问。

川普表示，查尔斯三世此行有助于修补大西洋两岸关系。

川普昨天接受福斯新闻（Fox News）访问时说：「（查尔斯三世）代表他的国家，无人能出其右。」