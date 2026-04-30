英王访纽约911遗址献花悼念 市长盼归还光之山钻石

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（法新社约29日电） 英国国王查尔斯三世与王后卡蜜拉今天访问纽约，参观911恐攻事件纪念遗址，英王强调与美国人民「始终连结一心」；纽约市长曼达尼则说，盼英王能归还印度钻石「光之山」。

查尔斯三世（King Charles III）与卡蜜拉王后（Queen Camilla）在美国进行4天国是访问，先抵华府，受到美国总统川普热情接待。

今天在纽约，查尔斯在世贸中心双子星大楼遗址献上鲜花，悼念2001年9月11日遭受恐怖攻击的罹难者。他在卡片上写着：「美国人民面对失去亲人深沉哀伤时，我们始终与他们连结一心。」

民众也看到查尔斯三世与纽约市长曼达尼（Zohran Mamdani）谈笑风生。

印度裔的曼达尼先前曾对媒体表示：「如果我能单独和英王谈话，我大概会劝他归还钻石光之山（Koh-i-Noor）。」

这颗争议性钻石原产于印度安德拉邦（Andhra Pradesh），据传早在13世纪就被开采，之后在多个统治者手中辗转流传。

1849年，英国东印度公司在并吞锡克帝国后获得这颗钻石，于1850年献给维多利亚女王，后来钻石镶在英王乔治六世妻子伊丽莎白王后的后冠上。

印度过去曾多次要求英国，归还这颗重达105克拉的钻石。

查尔斯三世今天在911纪念仪式上与曼达尼对话，至于交谈内容为何，白金汉宫（Buckingham Palace）拒绝发表评论。而曼达尼是否当面提出归还钻石要求，曼达尼的办公室并未回覆置评要求。（编译：纪锦玲）