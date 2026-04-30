英王访美行程近尾声 川普赞他是「最伟大的国王」

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（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天在白宫欢送仪式上赞扬英王查尔斯三世（Charles Ⅲ）是「最伟大的国王」，并称美国需要更多像英国君主这样的人。

这场正式的道别仪式为查尔斯三世与王后卡蜜拉（Queen Camilla）为期4天的外交行程画下句点，两人此行旨在缓和大西洋两岸因伊朗战争而紧张的关系。

在查尔斯三世与卡蜜拉为了这场简短仪式抵达白宫南门廊时，川普告诉记者：「他是一位伟大的国王─在我看来，是最伟大的国王。」

数分钟后，随着英王与王后在一阵握手寒暄后乘车离去，川普又补充道：「伟大的人。我们的国家需要更多像这样的人。」

查尔斯三世与卡蜜拉之后的行程包括前往华府近郊的阿灵顿国家公墓（Arlington National Cemetery）向美国阵亡将士致意，以及在国家公园会晤美国原住民。

接下来他们将启程前往大西洋上的英国海外领地百慕达（Bermuda）。

英王此次访美前，川普曾严词批评英国首相施凯尔（Keir Starmer），因为他反对美国和以色列对伊朗发动的战争。

查尔斯三世此行名义上是为了在美国建国250周年之际强调英美联盟，但最终重点摆在挽救两国之间所谓的「特殊关系」。