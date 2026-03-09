英相施凯尔与川普通话 讨论中东局势

afp_tickers

（法新社伦敦8日电） 英国首相施凯尔（Keir Starmer）今天与美国总统川普通话，讨论中东战争及两国军事合作。

施凯尔办公室在声明中表示：「两名领袖首先讨论中东最新局势，以及英国与美国经由皇家空军基地使用，支持当地伙伴集体自卫的军事合作。」

声明指出：「首相也就6名美军士兵丧生一事，向川普总统与美国人民表达诚挚哀悼。」

声明补充说：「双方期待很快再次通话。」

川普先前批评英国未充分支持美国对伊朗的攻击，但英国政府在今天的声明中未提及相关争议。

川普去年曾前往英国进行史无前例的第二次国是访问。但施凯尔日前拒绝英国基地用于美国最初对伊朗的攻击，川普因此不悦。

施凯尔随后同意美方要求，允许提供2处英国军事基地，用于「特定且有限的防御目的」。

美国轰炸机已开始使用英国基地，这两处基地分别是位在英格兰西南部格洛斯特郡（Gloucestershire）的费尔福德（Fairford）基地，以及在印度洋查哥斯群岛（Chagos Islands）的英美联合狄耶戈加西亚（Diego Garcia）基地。

川普上周表示，他「对英国并不满意」，并嘲讽施凯尔说：「我们面对的不是邱吉尔（Winston Churchill）。」

川普昨天深夜发文称英国是「我们曾经伟大的盟友」，并指控施凯尔「等到我们已经打赢后，才想加入战事！」

施凯尔则为自己的立场辩护，强调英国要采取行动「必须要有合法依据，以及可行且经过周详思考的计画」。