英相施凯尔发言人：他专注手头工作不会辞职

（法新社伦敦9日电） 美国已故性犯罪富豪艾普斯坦的案件在英国政坛掀起风波，英国首相施凯尔因相关人事任命争议而面临庞大压力，但他的官方发言人今天强调，首相正「专注于手上的工作」且不会请辞。

施凯尔（Keir Starmer）的唐宁街幕僚长麦斯威尼（Morgan McSweeney）及通讯主管艾蓝（Tim Allan）先后请辞后不久，施凯尔的发言人告诉记者，首相正「着手推动影响全国各地的改革工作」。

英国工党党魁施凯尔已担任首相19个月，现在面临反对党要求他辞职的声浪，理由是他明知前上议院议员曼德森（Peter Mandelson）在艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2008年因性犯罪被定罪后仍与他保持往来，却依然任命曼德森出任驻美大使。

外界普遍认为，2024年任命曼德森出使华府的决定，导致施凯尔陷入执政以来最严重危机。

现年72岁的曼德森因与艾普斯坦过从甚密，去年已被解除英国驻美大使职务。不过根据美国司法部今年1月30日最新公开文件，他涉嫌在2000年代初期多次收受艾普斯坦的款项。

麦斯威尼昨天已请辞，表示自己为明知曼德森与艾普斯坦的关系，仍作出这项人事建议而负责。

施凯尔日前向艾普斯坦的受害者致歉，也坦言「很后悔」任命曼德森出使，并称「如果我那时就知道我如今知悉的事情，他绝不可能接近任何政府职务」。