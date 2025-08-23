荷兰内阁对以色列制裁未达共识 外长辞职下台

afp_tickers

2 分钟

（法新社海牙22日电） 荷兰内阁连续会议都未能同意对以色列祭出制裁，外交部长维尔德坎普（Caspar Veldkamp）今天因此请辞下台。

法新社报导，维尔德坎普所属中右翼「新社会契约党」（New Social Contract Party）在他请辞之后也退出执政联盟，这更加剧了荷兰日益严重的政治乱局。

维尔德坎普昨天表示，对于以色列在加萨战争中铁腕打击巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas），他希望能采取新措施对以色列施压。

上个月，荷兰宣布将以色列极右翼的国家安全部长班吉维尔（Itamar Ben Gvir）和财政部长史莫特里奇（Bezalel Smotrich）列为不受欢迎人物。

荷兰昨天也签署一项21个国家联合声明，内容谴责以色列批准了在约旦河西岸一项大型屯垦计画，称那「令人无法接受且违反国际法」。

但在内阁今天就是否采取新措施扩大对以色列施压而陷入僵局后，维尔德坎普告诉荷兰国家通讯社（ANP）说，他「无法采取有意义的额外措施」。

他又说：「作为外交部长，在制定必要进程时，我感到绊手绊脚。」

维尔德坎普表示，他针对以色列提出的进一步措施，都已先「认真讨论过」，但在连续几次内阁会议上都遇到阻力。

自2023年10月7日哈玛斯攻击以色列引发战争以来，荷兰政府一直面临民众反对以色列军事行动的抗议压力。

在海牙举行的示威吸引了10万至15万人参加，是荷兰20年来规模最大的抗议活动。（译者：纪锦玲）