获以色列承认主权独立 索马利兰总统赞历史性时刻

（法新社索马利亚摩加迪休26日电） 以色列今天正式承认非洲东北部的索马利兰为「独立主权国家」，开全球先河。索马利兰总统阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）表示这是历史性时刻。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室表示，尼坦雅胡宣告承认索马利兰共和国（Republic of Somaliland）为独立主权国家，符合「亚伯拉罕协议」（Abraham Accords）精神。亚伯拉罕协议是指美国总统川普首次执政时居中斡旋，促成以色列与多个阿拉伯国家关系正常化的协议。

尼坦雅胡办公室说，尼坦雅胡已邀请阿布杜拉希访问以色列。

根据一段显示尼坦雅胡和阿布杜拉希通话的影片，尼坦雅胡表示，他相信新的关系将带来经济机会。

尼坦雅胡也说，他将向川普转达阿布杜拉希期望加入亚伯拉罕协议。

阿布杜拉希在社群平台X发文，盛赞以色列的决定象徵「战略伙伴关系」的开端。他还说：「这是历史性时刻，我们热烈欢迎。」他强调「索马利兰准备好加入亚伯拉罕协议」。

消息人士说，索马利兰首都哈尔格萨（Hargeisa）群众走上街头欢庆，许多人挥舞索马利兰国旗。

索马利兰位于亚丁湾（Gulf of Aden）战略要地，拥有自己的货币、护照与军队，但自1991年宣告脱离索马利亚独立以来，长期处于国际孤立状态。索马利兰数十年来不断争取国际承认，这也是阿布杜拉希去年底上任以来的首要任务。