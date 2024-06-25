菲律宾外长：盼7月与中国磋商 讨论近期南海冲突

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（法新社马尼拉25日电） 菲律宾外交部长马纳罗（Enrique Manalo）今天表示，菲国正打算与中国启动双边磋商机制，讨论两国海事人员上周在南海爆发的暴力冲突。

菲律宾长年将二战时期登陆舰「马德雷山号」（Sierra Madre）搁浅在南海仁爱暗沙（Second Thomas Shoal），近期成为与中国冲突频生的引爆点。中国海警人员本月17日挥舞刀棍和斧头，阻止菲律宾海军运送补给品给驻扎在船上的陆战队队员。

随着中国持续加强南海的主权声索行动，这是菲律宾与中国船舰近月一连串冲突升级事件中最新、也最严重的一起。

马纳罗在菲国参议院针对菲中冲突召开的听证会中说，菲方希望于7月初就南海议题启动菲中双边磋商机制（Philippines-China Bilateral Consultation Mechanism），「特别是要讨论近期的事件」。

他说：「即使面对这些严重事件，我们仍对对话的重要性抱持信心。我承认这是一项挑战，但还是应以外交手段为优先。」

这次冲突导致1名菲国军人失去右手拇指，菲方还指控中国海警劫枪，并破坏3艘船以及导航与通讯设备。

中方则坚称，海警行为「专业克制」，而菲方罔顾劝阻，执意闯入仁爱礁（即仁爱暗沙），才是造成这次事态的直接原因。

在过去数次冲突中，中国部队也曾动用水炮和军用雷射，并与菲国补给舰及护卫舰碰撞。

两国于2017年启动磋商机制，以促进和平解决南海冲突。

马纳罗说，计划于7月举行的会谈旨在确定「信心建立措施」（confidence-building measures），以为「更多严肃讨论」奠定基础。

他还说，双方上周举行了工作小组会议，为7月会谈预做准备。

马纳罗说，冲突发生后，他的办公室联系中国外交部和中国驻马尼拉大使馆，「我们坚决向对方传达，运送基本物资给我军…竟被视为让中国行动升级合理化的挑衅，真的匪夷所思」。

马纳罗说：「无论达成什么样的信心建立措施，都不会以牺牲我国主权、主权权利和我们在西菲律宾海（West Philippine Sea）的权利和管辖权为代价。」