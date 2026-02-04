菲律宾总统遭弹劾 众院委员会：缺乏实质依据

（法新社马尼拉4日电） 菲律宾众议院司法委员会今天说，指控总统小马可仕涉嫌贪腐及违宪等弹劾案，都被认定缺乏实质根据。众议院将开会表决委员会结论，总统的支持者目前掌控众院多数席次。

菲律宾去年7月间爆发防洪工程弊案，数以亿计的政府拨款疑遭中饱私囊，许多防洪工程品质低劣，有些甚至被发现是「幽灵工程」。民间团体为此发动多次大规模示威，坊间出现要求小马可仕下台负责的声音。

菲律宾民间团体「爱国联盟」（Makabayan Coalition）向国会提出弹劾案，指控小马可仕将多项工程计划塞进国家预算，藉此将资金转移给自己的盟友。

另一件弹劾案则指控小马可仕政府去年3月配合国际刑警组织（INTERPOL）要求，逮捕菲律宾前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）并移送国际刑事法院（ICC），认为这构成绑架罪。

不过，司法委员会最终以压倒性票数否决两项指控，认为其内容不足，无法继续推动。

司法委员会副主席萨莫拉（Ysabel Zamora）在表决前的听证会表示：「从指控内容可以看出，总统没有采取任何明显行为主导涉嫌诈欺纳税人的计划。政策方向有瑕疵，并不是可弹劾的罪行。」

众议院将开会表决是否支持或推翻司法委员会结论，众议院目前由小马可仕支持者掌控多数席次。