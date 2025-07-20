西方削减东南亚发展援助 澳智库：中国影响力将扩大

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（法新社雪梨20日电） 澳洲智库罗伊国际政策研究院今天公布研究指出，在美国总统川普政府和其他西方捐助国大幅削减援助的背景下，中国对东南亚发展的影响力将会扩大。

雪梨的罗伊国际政策研究院（Lowy Institute）指出，东南亚在面临西方官方发展融资的削减，以及美国「极为惩罚性」的贸易关税，使这个区域处在「不确定的时刻」。

罗伊国际政策研究院还表示：「西方援助缩减有拱手让中国扮演更大角色的风险，不过其他亚洲捐助国的重要性也会增加。」

根据罗伊国际政策研究院这份年度报告，2023年东南亚获得的官方发展融资总额「略微」增至290亿美元。但川普自此已暂停了高达约600亿美元发展援助，当中大部分是美国的海外援助计画。

根据报告，法国和德国在内的7个欧洲国家以及欧洲联盟已宣布削减2025年至2029年间执行的172亿美元援助。英国也表示要减少76亿美元的年度援助，以将资金重新分配给国防。

这项研究预测，根据最近的相关宣布，对东南亚的整体官方发展融资于2026年前将会减少超过20亿美元，「这些削减将会对东南亚造成严重打击」。

该研究表示：「东南亚发展融资格局的重心似乎将会向东转移，尤其转向北京，但东京和首尔也有。」

「随着西方发展援助减少，作为这个地区发展上的行为者，中国的相对重要性将会提升。」

该报告指出，2023年北京对东南亚的发展融资增加16亿美元至49亿美元，其中大部分透过诸如印尼和马来西亚的铁路连结等大型基础建设计画。

与此同时，中国对东南亚所作基础建设承诺激增4倍到将近100亿美元，这在很大程度上是因为缅甸的皎漂深海港（Kyaukphyu Deep Sea Port）计画重启。