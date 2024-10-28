西班牙总理访印度 盼强化两国贸易

afp_tickers

2 分钟

（法新社新德里28日电） 西班牙盼加强投资世界第5大经济体印度，两国总理今天一同站上缀满花朵的敞篷车，接受夹道印度群众的欢迎。

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）与印度总理莫迪（Narendra Modi）在车上朝群众挥手，准备前往古茶拉底邦（Gujarat）瓦多达拉（Vadodara）一座军用飞机工厂的启用仪式。这座工厂是由印度塔塔先进系统公司（Tata Advanced Systems）与空中巴士（Airbus）合资兴建。

莫迪在工厂启用仪式中说：「这座工厂不仅强化印度与西班牙的关系，也将推进『在印度制造、为世界制造』的使命。」

印度国防部2021年同意一份总价25亿美元的协议，拟采购56架「空中巴士防卫与太空」公司（Airbus Defence and Space）的C-295运输机。

其中16架将在西班牙塞维亚（Seville）组装，并已于去年开始交货；剩余40架将在印度建造。

位于瓦多达拉的工厂将在2026年完成第一架「在印度制造」的C-295运输机。

桑杰士这次造访，是18年来首度有西班牙总理访问印度，双方签署了包括基础建设、铁路、再生能源项目等方面的协议。