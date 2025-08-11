西班牙西北部野火肆虐 迫使上千人撤离家园

afp_tickers

2 分钟

（法新社马德里10日电） 西班牙西北部地区野火肆虐，当局表示，在高温与强风助长下，火势迅速蔓延，今天迫使超过1000人撤离。 地方官员表示，西北部城镇卡鲁塞多（Carucedo）和周边地区约有400人被迫离开家园，名列联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产的古罗马金矿遗址拉斯梅德拉斯（Las Medulas）附近数个城镇也有700居民撤离。这处遗址以独特的红色山景闻名。

卡斯提亚－莱昂自治区（Castile and Leon）首长马努野柯（Alfonso Manueco）表示，专家怀疑部分野火属人为纵火。他在社群平台X上写道：「我们绝不姑息危害人民生命安全、破坏历史与自然遗产的肇事者。」

西班牙军事应急部队（UME）派遣了近60名军人与20部机具前往灾区，协助大规模灭火行动。参与的机具包括飞机与推土机，用于筑起防火隔离带。

消防人员指出，酷热高温、干燥加上风向多变的强风，使灭火工作更加困难。

随着热浪侵袭西班牙进入第2周，许多地区出现摄氏近40度高温，野火也对加利西亚（Galicia）与那瓦拉（Navarre）等北部区域造成影响。

极端高温预计至少将持续至14日，民防单位警告，全国大部分地区的野火风险等级达到高至极高。

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）在X写道，他正「密切关注野火情况」，并感谢紧急应变单位「努力不懈」地与火神搏斗。（实习编译：周依恩/核稿：刘文瑜）