观光客疑中毒致3死 伊斯坦堡饭店疏散房客

afp_tickers

2 分钟

（法新社伊斯坦堡15日电） 土耳其媒体报导，来自德国的土裔观光客一家4口疑似因为中毒，导致母亲与2名子女丧命后，他们在伊斯坦堡下榻的饭店今天已疏散所有客人。

土耳其「今日报」（Birgun）报导，这间未公开名称的饭店位于伊斯坦堡旧城区附近的法提区（Fatih），其所有客人均已转至其他饭店安置，但未提到涉及人数。

根据今日报，同间饭店今天还有另外2名旅客因出现恶心跟呕吐症状而送医，但报导没有提供进一步细节。

出现中毒情况的家庭在博斯普鲁斯海峡（Bosphorus Strait）大桥下的奥塔科伊区（Ortakoy）品尝多种人气街头小吃后，本月12日开始感到不适。

土耳其司法部长表示，这家人被送医治疗，但年仅6岁、3岁的子女于13日过世，母亲也于14日不治。

伊斯坦堡地区卫生首长古纳（Abdullah Emre Guner）昨天深夜在社群媒体X平台发文写道，这家人的父亲仍「情况危急」。

各家媒体报导了他们可能吃过的各种食物，不过土耳其「自由日报」（Hurriyet）网站今天指出，调查人员也发现，饭店1楼有房间最近曾喷洒杀虫剂。

自由日报补充道，土耳其警方已拘留1位饭店员工和2名除虫工人，因这起疑似中毒事件遭到拘留的相关人士增至7人。