讨论加萨问题 叙利亚领导人将出席阿拉伯联盟峰会

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（法新社大马士革23日综合外电报导）叙利亚总统府说，叙利亚临时总统夏拉今天收到邀请，将参加埃及主办、有关加萨的阿拉伯联盟峰会。

叙利亚总统府在声明中说：「叙利亚阿拉伯共和国总统夏拉（Ahmed al-Sharaa）收到埃及阿拉伯共和国总统的正式邀请…参加3月4日在开罗举行的阿拉伯联盟（Arab League）特别峰会。」

这次会议是为了回应美国总统川普一项广受批评的计画，川普表示他的政府应该接管饱受战争蹂躏的加萨走廊（Gaza Strip），并将其重新打造为「中东的蔚蓝海岸」（Riviera of the Middle East）。

根据川普的计画，加萨走廊的巴勒斯坦居民将迁往其他地方，包括埃及和约旦。

川普的计画引发阿拉伯政府和其他世界领导人的强烈抗议，联合国警告不要在这块巴勒斯坦领土进行「种族清洗」。

夏拉称川普的计画是「绝不能发生的严重罪行」。

叙利亚前总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）在2011年因残酷镇压支持民主的抗议活动，而被暂停阿拉伯联盟成员资格。叙利亚在2023年获准重返阿拉伯联盟。（译者：林沂锋/核稿：陈昱婷）