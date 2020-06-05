议会否决对屠宰场做视频监控

瑞士宪法保护动物的尊严。

(Keystone)

瑞士议会不赞成在屠宰场使用视频监控。一项动议要求监控先击昏再屠宰动物的过程，但遭联邦院明确否决。

此前动物权利保护组织曾指控瑞士屠宰场虐待动物，6月3日的决定是对此做出的回应。

联邦院社会民主党议员(SP/PS)丹尼尔·约西奇(Daniel Jositsch)提交了一份提案，该提案基于2018年1月至2019年3月对67家屠宰场的巡查结果。这份评审总结说，许多农场-尤其是小农场-对击昏和放血要么不做管控，要么做的不正确。

这位立法人指出，屠宰场是动物保护的敏感区域。一方面社会不太想知道屠宰场里的事，另一方面却又在消费大量肉类。官方兽医未能监测到动物保护方面的违法行为，他们也不能采取合适措施来避免此类行为的发生。约西奇认为，录像会是兽医可靠与客观的信息来源。

动议的批评者则提出对员工权利与资料隐私方面的担忧。支持方保证只对有限区域进行监控、只向有关部门和官方兽医公开数据，以及视频会在特定期限后销毁等，但这不能让批评者感到满意。

内政部长阿兰·贝尔塞特(Alain Berset)坚称，在屠宰场广泛使用视频监控是不相称的，且主要是起象征意义。他说应由各州在屠宰场员工培训中负起更大责任，优化加工工序并改善自我评估。

联邦畜牧局督促各州引入紧急措施，来改进屠宰过程中的动物保护。屠宰过程中的动物保护法令正在经历修订，对各种击昏方法的改善工作也在规划之中。

今年年初小型屠宰场受到深入检查，因之前联邦食品安全与兽医局做出结论，称为实施无痛屠宰做准备的击昏动物与放血过程并不总是做得够好。

瑞士宪法保护动物尊严，在《世界动物保护指数(英)外部链接》上名列前茅。





Keystone-SDA/ds

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