评估马杜洛连任后逮捕行动 委内瑞拉耶诞释放99人

（法新社卡拉卡斯25日电） 委内瑞拉在耶诞节当天释放99名囚犯，政府表示此举是善意的表现，并正在评估总统马杜洛（Nicolas Maduro）连任后进行的逮捕行动。

委内瑞拉监狱事务部表示，「国民政府与司法体系已决定逐案评估，并依法」释放99名公民，「作为国家致力于和平、对话与正义的具体表现」。 政府官员补充说：「他们因参与2024年7月28日选举日后的暴力行为及煽动仇恨而被剥夺自由。」

马杜洛2024年宣称连任后，由于选举结果广受争议，引发动荡的选后示威活动。反对派主张现已流亡海外的前大使龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）才是胜选者。当时约有2400人遭到逮捕，但之后有近2000人陆续获释。

目前还不清楚今天获释者的释放条件。法新社向检察官办公室查询相关细节，但未立即获得回应。

根据本地非政府组织「刑事司法论坛」（Foro Penal）最新统计，委内瑞拉目前至少有902名政治犯。

委内瑞拉监狱事务部的声明证实了人权团体「政治犯自由委员会」（Committee for the Freedom of Political Prisoners）先前发布的消息。政治犯自由委员会是由人权运动人士与政治犯家属组成。

委员会负责人巴杜尔（Andreina Baduel）援引较早的释放人数向法新社表示：「我们庆祝有60多名委内瑞拉人获得释放，他们本来就不该遭任意拘押。尽管尚未获得完全自由，我们仍将继续为他们以及所有政治犯的全面自由而努力。」

非政府组织「正义、相遇与赦免」（Justice, Encounter and Pardon）告诉法新社，获释者之一是65岁的医师欧洛斯柯（Marggie Orozco），她因在语音讯息中批评马杜洛，而被以「叛国、煽动仇恨及阴谋罪」拘押。

马杜洛表示，他今年耶诞节的目标是捍卫人民「追求幸福的权利」。

