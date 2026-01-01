误指白头鹰遭风力发电机害死 川普贴以色列照片遭打脸

（法新社华盛顿31日电） 美国总统川普（Donald Trump）年终在社群媒体发文，将一项他长期以来的心头大患──风力发电机，归咎于「杀害美国象徵性鸟类白头海�m」。

不过这次发文有两个明显错误：他在社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）昨天贴出的照片，是多年前在以色列拍摄，照片中的鸟也不是白头海�m。

法新社查阅该贴文，川普在一张聚焦于风力发电机下方岩地上一只大鸟的放大照片下写道：「风车正在杀死我们所有美丽的白头海�m！」

白头海�m是美国的国鸟，也是国玺、货币、邮票及军事徽章上的图案。

白宫官方帐号及美国能源部也在X平台转发了这篇贴文，放大了川普对风力发电产业的新一波攻击。川普长期反对风力发电，指称这些发电机既不美观又昂贵，并对野生动物造成威胁。

然而，这张相片早在2017年就出现在以色列「国土报」（Haaretz）一篇报导中，当时该报将这张照片归功于以色列自然公园管理局（Israel Nature and Parks Authority），指出照片中的鸟是小型猛禽鹰隼。该单位在前一个月也于希伯来文脸书贴文分享这张照片，当时提到的是秃鹰。

照片中某座风力发电机上可见希伯来文字。

一些川普批评者因此揪出这次乌龙，加州州长纽松（Gavin Newsom）在X上发文表示：「瞌睡唐（Dozy Don）根本不知道美国的国鸟长什么样吗？？？」

川普去年11月在白宫宣布医疗政策时，被拍到当场打瞌睡，画面曝光后引发热议。纽松在社群平台上发文嘲讽：「瞌睡唐回来了！（DOZY DON IS BACK！）」

法新社谘询的两位独立专家一致认为，照片里的猛禽并不是仅见于北美，特徵为体型较大、白头的白头海�m。图中鸟类体型较小，羽色与喙形也不同。

专家认为，这更可能是一种欧亚红隼（属于隼类），同时也指出欧亚秃鹰在以色列同样常见。

牛津大学鸟类学教授谢尔登（Ben Sheldon）表示：「这绝对不是白头海�m。」

根据麻省理工学院（MIT）资料，美国每年有数十万只鸟类因风力发电机丧命，不过该校2023年指出，这数字「仅占每年因其他原因致死鸟类的极小一部分，例如撞上建筑物，或被家猫捕杀」。（编译：陈政一）