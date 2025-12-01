豪雨狂炸亚洲4国 近1000人丧命

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴东法新电）南亚与东南亚地区近日遭遇豪雨侵袭，引发洪水与土石流灾情，迄今已造成近1000人丧命，斯里兰卡与印尼今天派遣军方人员前往灾区协助灾民。

不同的天气系统上周为斯里兰卡与印尼苏门答腊（Sumatra）大片地区、泰国南部与马来西亚北部带来持续、猛烈的大雨。

●印尼

印尼总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天抵达北苏门答腊省（North Sumatra）时表示，「希望最糟情况已经过去」。

他说，政府「目前的首要之务是如何立即送出必要援助」，尤其是几个仍被孤立的村庄。

普拉伯沃正面临日益沉重的压力，外界希望他宣布全国进入紧急状态，以应对造成至少442人死亡、数百人失踪的洪水和山崩灾情。

这是自2018年苏拉威西岛（Sulawesi）发生大地震，引发海啸造成逾2000人罹难以来，印尼遭遇的最严重天灾。

●斯里兰卡

斯里兰卡政府呼吁国际提供援助，并出动军用直升机援助被洪水与山崩困住的灾民。

斯里兰卡官员表示，目前至少有340人死亡，许多人下落不明。

随着雨势渐歇，灾民希望洪水即将退去，部分商家已重新开始营业。

官员说，救灾人员清理被倒塌树木与土石流阻断的道路后，受灾最严重的中部地区灾情逐渐浮现。

灾民告诉记者：「水渐渐退了，但整间屋子都是泥巴。」

斯里兰卡总统迪桑纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）宣布全国进入紧急状态，以因应后续灾情。

他在对全国的演说中表示：「我们正面临我国史上最大、最具挑战性的天然灾害。」

这是自2004年毁灭性南亚海啸以来，斯里兰卡面临的最严重天灾。南亚海啸当年造成约3万1000人死亡、逾百万人无家可归。

●泰国和马来西亚

泰国当局今天表示，连日豪雨在泰国南部引发洪患，造成至少176人死亡；这是泰国近10年来遭遇的最严重水患之一。

尽管政府已推出援助措施，外界对其救灾不力的批评声浪仍日益高涨，截至目前已有两名地方官员被爆失职遭停职。

在马来西亚北部玻璃市（Perlis），豪雨淹没大片土地，造成2人死亡。（编译：刘文瑜）