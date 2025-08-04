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货币改革 伊朗里亚尔面额砍4个零

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（法新社德黑兰3日电） 伊朗国会经济委员会今天重启拖延已久的计画，将不断贬值的国家货币里亚尔（rial）去掉4个零，作为简化金融交易的一环。

伊朗国会新闻网站ICANA援引委员会主席侯西尼（Shamseddin Hosseini）的话报导：「今天的经济委员会会议通过以『里亚尔』作为国家货币名称，并去掉4个零。」

根据ICANA的报导，依照拟议的货币制度，1里亚尔将相当于当前价值的1万里亚尔，并细分为100个戈赫兰（Gheran）。

这项货币重新计值提案最初于2019年提出，但之后被搁置。目前的法案必须通过国会投票，并获得有权审查立法的宪法监护委员会（Guardian Council）批准。

目前还不清楚国会投票将于何时举行。

今年5月，伊朗中央银行总裁法尔津（Mohammad Reza Farzin）表示将继续推进该计画，并指出伊朗里亚尔在全球经济中「形象不佳」。

此举正值伊朗面临日益严峻的经济挑战之际，包括失控的通货膨胀、货币大幅贬值以及国际制裁的长期影响。

自美国总统川普第一任期内，于2018年宣布退出具里程碑意义的核协议以来，伊朗经济长期因美国全面制裁而承受巨大压力。

川普今年1月重返白宫后，重启对德黑兰的「极限施压」制裁。

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