贺锦丽川普辩论交锋 两人风格将成为鲜明对比

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（法新社华盛顿9日综合外电报导）对检察官与重罪犯之间交锋并不陌生的美国副总统贺锦丽与前总统川普，明天将于电视黄金时段首次在数以百万计观众面前进行辩论；有分析家认为，两人采取的辩论手法将成为鲜明对比。

公共关系专家、美国联邦参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）的前新闻秘书柯内舒斯基（Andrew Koneschusky）告诉法新社：「这场辩论的惊人之处在于，我们将是历来头一次看到检察官直球对决被定罪的重罪犯。」

他说：「这是极致的对比，我预期不会有太多复杂的政策辩论，我们将会在辩论中看到更多沟通风格而非实质内容。」

辩论技巧的研究者认为，现年78岁的川普（Donald Trump）是「乱枪打鸟论证」（Gish Gallop）的狂热支持者；这个辩论战术因美国生物化学家吉希（Duane Gish）而得名。

吉希会在短时间内使用一连串令人眼花了乱的谬误、扭曲及分散注意力来压制对手。他曾为圣经记载世界在6天内创造一事辩护，称其真实无误。

众所周知，川普对政策的掌握程度并不细致，他的成功很大程度取决于拖垮对手，他会把阴谋论、奇闻轶事和离题话拼凑成为杂乱无章的话语，艰深难懂而且难以辩驳。

马里兰州文理学院华盛顿学院（Washington College）政治系教授希克尔（Flavio Hickel）说：「很难与一个快速改变话题、未如实或完全回答问题的人进行辩论。」

不过，分析家警告，尽管「乱枪打鸟论证」可能让对手处于不利地位，但对于想要利用这次机会展现总统风范的人而言，这是危险的策略。

纽约州宾安顿大学（Binghamton University）教授、政治分析家尼曼（Donald Nieman）认为，「身为一名辩论者，川普活力洋溢、为众人带来确定性和力量，而且从来不认错，对许多人来说这就是总统要具备的特质」。

尼曼指出，「当然，这些可能伴随明显的谎言、毫无节制的夸大、不合时宜的人身攻击以及迂回的题外话，这些都会产生反效果，尤其是对少数尚未决定投给谁的选民而言」。

此外，分析家预期，被仰慕者称为「卡玛拉警察」（Kamala the Cop）的59岁贺锦丽（Kamala Harris），将利用她曾任地区检察官的经历，就川普在2021年国会大厦致命遇袭事件扮演的角色和他犯下的多起刑事案件，向川普施压。

德州基督教大学（Texas Christian University, TCU）政治系教授加迪（Keith Gaddie）说：「贺锦丽是精明的检察官。」

加迪强调：「她（贺锦丽）曾在角逐2020年民主党总统候选人提名时，与拜登等人辩论时展现了自己的能力。她可能倾向利用检察官的问话技巧组合来控制证人，同时博取『陪审团同情』」。