此内容发布于2019年4月9日 下午5:13

目前，瑞士全国约有15.1万人患有阿茲海默症。而由于人口结构变化，截至2040年，瑞士阿茲海默症患者将多达30万人之众。

(Keystone)

多家在业界享有盛誉的瑞士领先医疗机构日前共同发声，呼吁阿茲海默症的诊断及治疗所耗相关费用，应由患者所购买的强制性基础医疗保险相应公司负责报销。



4月7日，15家机构联合发表声明，以期回答和驳斥围绕阿茲海默症是否确有其病、以及能否完全治愈普遍存在的诸多疑虑。



根据这些机构介绍，显而易见的是，老年痴呆症并不属于一种自然衰老过程中必然会罹患的疾病。其致病原因主要源于神经退行性疾病或者血管系统疾病。



这些机构均表示，阿茲海默症患者有权接受最佳治疗。



寻求治疗方案



此举无疑是针对坚称“阿茲海默症并非疾病”的“否认者”的有力回应。



日内瓦大学医院(HUG)记忆力中心主任Giovanni Frisoni指出，截至目前，Aricept，Ebixa，Exelon以及Reminyl，是屈指可数的几类在瑞士获得审批且可报销的对阿茲海默症确有疗效的药物。



“如果没有这些药品，阿茲海默症患者将别无选择，”Frisoni强调。



虽然这些药物无法完全治愈阿茲海默症，但无论如何，它们均显示出不同程度的疗效。联合声明明确指出，上述药物可暂时性地改善患者状况，或在最长18个月的时段内短期让患者的认知症状维持在稳定状态。



阿茲海默症早期诊断及治疗，亦可提高病患的独立自主性，让他们能够在家庭环境下生活更长时间。联合声明还特别强调，药理学和非药理学治疗手段相结合，对于患者而言可谓至关重要。

目前，瑞士全国约有15.1万人患有阿茲海默症。而由于人口结构变化，瑞士医学界粗略估算，截至2040年，瑞士阿茲海默症患者将多达30万人之众。





Neuer Inhalt Horizontal Line