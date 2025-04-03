跨大西洋紧张局势加剧 卢比欧赴欧参加北约会议

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（法新社布鲁塞尔2日电） 美国国务卿卢比欧今天飞往欧洲参与北大西洋公约组织（NATO）会议，美国盟友今天将敦促他阐明华府对北约和乌克兰的计画，但他首次北约之行可能会被日益加剧的贸易战阴影所盖过。

美国总统川普因质疑北约的集体防卫誓言、接触欧洲的宿敌俄罗斯，并威胁加拿大和丹麦的领土，已动摇了西方安全根基。

善变的川普今天宣布将打击盟友并可能引发报复的关税措施，进一步加剧跨大西洋紧张局势。

北约秘书长吕特（Mark Rutte）说：「我知道，举例来说，大西洋这边的盟友就美国对北约的长期承诺感到担忧。」

「但我完全相信，这个联盟与美国共存。他们的承诺是绝对明确的。」

北约的其他31个成员国将极力把贸易争端与为期两天的会议议题区分开来，将讨论北约的未来和乌克兰战争，乌克兰外交部长也将参加此次会议。

川普宣布备受关切的全球大规模关税措施，这是他试图重塑世界经济秩序，并粉碎数十年来推动自由贸易努力的一部分。在川普做此宣布后不久，卢比欧（Marco Rubio）从安德鲁空军基地（Andrews Air Force Base）搭机前往欧洲。

欧洲盟友已警告做出对等回应，尽管已脱欧的英国也表示，将在寻求与华府达成贸易协议的过程中谨慎行事。

卢比欧用词比川普更为委婉。但在出发前，他表示川普是对的，「全球贸易状况对美国完全不公平」。

卢比欧3月接受福斯新闻电台（Fox News Radio）访问时表示：「所以我理解为什么这些国家都不高兴，因为他们享有很好的协议，并且希望继续保持下去。」

卢比欧将参加在布鲁塞尔举行的外长会议，为6月在海牙召开的北约领袖峰会做准备。