瑞士人口贩卖受害者超过200人

2022年，卢塞恩举行的反人口贩卖及现代奴役示威活动。 KEYSTONE/© KEYSTONE / URS FLUEELER

去年，317人参加了由瑞士德语区打击贩卖妇女和妇女移民问题专家小组FIZ (Specialist Unit for Trafficking in Women and Women’s Migration)实施的保护计划。其中四分之三的案件涉及人口贩卖受害者。

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FIZ于5月13日表示，近四分之三的贩卖受害者被迫从事性交易。略高于10%的被贩卖者在家政或护理领域遭受剥削。与前一年相比，人口贩卖案件数量从259起减少到238起。

根据FIZ提供的信息，已确认的人口贩卖受害人中，女性206人，跨性别人士13人，男性19人。34名受害者在FIZ提供的一处庇护所中接受住院治疗。FIZ组织共有七处类似的庇护所。其他受害人则接受了门诊治疗帮助。据FIZ统计，2023年共有4716人次在其庇护所过夜。

报告显示，FIZ受害人保护计划的317个案件中，有四分之一涉及正在瑞士申请庇护的人员。这些人口贩卖受害人和庇护申请者来自34个国家。大多数新转介案件来自索马里(Somalia)、布隆迪(Burundi)和刚果民主共和国(Democratic Republic of Congo)。在FIZ为其提供咨询的移民妇女中，约30%是家庭暴力的受害者。