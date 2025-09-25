达拉斯移民局设施遭狙击手攻击1死2伤 子弹写反ICE字样

（法新社达拉斯24日电） 美国官员表示，德州达拉斯市一处移民暨海关执法局（ICE）设施今天遭狙击手攻击，造成一名被拘留者死亡，两人受伤，枪手随后自戕，且发现未使用子弹上写有反ICE字样。

美国国土安全部（DHS）发声明指出，这名枪手从附近一栋建筑的屋顶朝移民暨海关执法局办公室「无差别」开火，最后举枪自尽。 这名枪手的确切动机仍在调查，不过联邦调查局（FBI）指出，他似乎直接锁定移民暨海关执法局为攻击目标。移民暨海关执法局主要负责执行美国总统川普关于驱逐数百万无证移民的承诺。

FBI特别探员罗斯洛克（Joe Rothrock）在记者会上表示：「我们从疑似枪手附近的弹药上，发现写有反对移民暨海关执法局的讯息，这是目前掌握的初步证据。」 FBI局长巴特尔（Kash Patel）在社群平台X公布一张照片，显示5颗未击发的子弹，其中一颗写有「反移民暨海关执法局」（ANTI-ICE）字样。他并谴责这是「卑劣且出于政治动机，针对执法人员的攻击」。

川普在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文，将这起攻击归咎于「激进左派民主党人不断妖魔化执法部门，呼吁解散移民暨海关执法局，甚至把移民暨海关执法局人员比作『纳粹』」。

他表示：「柯克（Charlie Kirk）被暗杀后，激进左派恐怖分子持续不断的暴力行为必须被制止。」他指的是本月初遇害的保守派意见领袖。

美国国土安全部表示，枪手「朝移民暨海关执法局大楼无差别开枪，甚至射击停在车辆出入口的一辆厢型车，造成受害者中弹。」

美国国土安全部最初表示有两名被拘留者丧生、一人受伤，但随后发表声明更正，称是一名被拘留者死亡，两人重伤。 墨西哥外交部表示，其中一名伤者是墨西哥公民。

当局尚未公布枪手姓名，但多家媒体报导指出，枪手为29岁的雅恩（Joshua Jahn）。