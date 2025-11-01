运河拓宽案遭西班牙建商索工程款 巴拿马政府赢得仲裁

（法新社巴拿马市31日电） 中美洲巴拿马运河（Panama Canal）拓宽案遭西班牙建商Sacyr提起仲裁索取约23亿美元（约新台币707亿元）工程款，巴拿马政府今天宣布赢得仲裁。双方纷争曾导致工程延宕。

根据巴拿马政府新闻稿，Sacyr依照联合国国际贸易法委员会（United Nations Commission on International Trade Law）的仲裁规则所提起的国际投资仲裁案，遭到仲裁庭驳回所有主张。

Sacyr与义大利的Impregilo、比利时的杨德诺（Jan De Nul）及巴拿马的Constructora Urbana等公司组成的运河联合集团（Grupo Unidos por el Canal），于2009至2016年执行巴拿马运河拓宽工程。但因Sacyr与运河当局间的纷争，导致工程延宕并超支。

Sacyr在2018年以巴拿马违反与西班牙签订的自由贸易协议为由，提出这起仲裁案。但在美国华盛顿的仲裁庭表示，Sacyr的主张「无法获得接受，因为其基础是工程执行合约，而非巴拿马与西班牙间的贸易协议」。

巴拿马运河的主要使用者是美国和中国。巴拿马总统穆里诺（Jose Raul Mulino）对于仲裁结果表示欢迎，称这是「一大成就」。