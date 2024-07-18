迪士尼员工争取加薪扬言罢工

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（法新社加州安那罕17日电） 200多名迪士尼乐园度假区（Disneyland Resort）员工今天在举世闻名的加州主题公园外抗议，要求加薪，并谴责该公司在即将举行的罢工投票前涉嫌反工会的做法。

这场示威是由代表约1万4000名迪士尼度假区员工的工会筹办，有些人穿着「印第安纳琼斯」（Indiana Jones）、「星际大战」（Star Wars）主题游乐设施的服装前来参加。

他们高举写着「米奇想要公平报酬」和「迪士尼，不要成为恶棍」的标语，在洛杉矶附近的安那罕（Anaheim）游行。

44岁的乐园员工克里斯塔尔斯（Ginny Cristales）说：「我们应该拿到公平的薪资。罢工是我们最后的手段，我们不想这么做，但如果迪士尼不守规定，不给我们我们需要的东西，那么我们准备好了。」

4月以来，迪士尼一直与代表其度假区员工的4个加州工会进行谈判。

目前劳资谈判没有任何成果，工会还指责这个所谓的「世上最快乐的地方」恐吓员工。

据称迪士尼已对500多名别有工会徽章的员工做出惩戒与警告，徽章上印着米老鼠手部戴手套握拳的图案。

克里斯塔尔斯说：「上周，我看到一位经理要一名演员拿掉徽章，他告诉她，会记他一笔。她压力很大，而且很害怕。」

全国劳工关系局（National Labor Relations Board）已针对这些指控展开调查。

员工将于19日投票决定是否授权罢工，如果罢工获得授权，工会将决定罢工条件和持续时间。劳方与迪士尼的合约谈判订于22日与23日进行。

去年好莱坞演员和编剧大罢工造成影剧业界重伤，迪士尼若也展开大规模罢工，将具有历史意义。

根据「洛杉矶时报」（Los Angeles Times），迪士尼度假区员工1984年之后就没罢工过。

育有4个小孩的克里斯塔尔斯表示，2800美元月薪连她家的租金都付不出来。

今天听到的其中一个口号是这样喊的：「我们创造魔法，赚钱的是他们。」

还有抗议者的T恤上写着：「迪士尼要为度假区投资20亿美元，却不愿付员工生活费。」