遭控违反欧盟数位服务法 Meta、TikTok恐挨罚

afp_tickers

2 分钟

（法新社布鲁塞尔24日电） 欧洲联盟（EU）今天指控脸书（Facebook）母公司Meta和短影音平台TikTok违反欧盟数位内容规范，可能使这2家公司面临高额罚款。

欧盟已强化法律工具，要求大型科技公司防范非法内容扩散，并确保数位市场维持开放竞争。

欧盟执行委员会（European Commission）今天表示，Meta旗下脸书和影像社群平台Instagram，以及TikTok，违反欧盟数位服务法（DSA）。

这是欧盟执委会首次指控Meta违反数位服务法，Meta否认相关指控。布鲁塞尔指出，初步认定Meta与TikTok未能使研究人员「充分取得公开资料」。

TikTok强调「致力于资讯透明」。TikTok发言人表示：「我们正在检视欧盟执委会的调查结果，但要求放宽资料保护，反而会使DSA与欧盟通用资料保护规则（GDPR）产生直接冲突。」

欧盟并指出，脸书与Instagram未提供用户友善的机制检举违法内容，也未建立能让用户对内容审查决定提出申诉的有效系统。

Meta表示：「我们不同意有违反DSA的说法」，强调会持续与欧盟对话。

据报导，Meta与TikTok接下来可查阅欧盟相关档案，并提供能消除当局疑虑的承诺。若欧盟对这2大企业的提案不满意，可依据每个违规事项对这些公司的各个平台开罚。