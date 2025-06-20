避免受以伊战火波及 卡达美军基地撤近40架军机

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（法新社华盛顿19日电） 华府正在权衡是否介入伊朗与以色列之间的冲突，值此之际，卫星影像显示，原停放在卡达一处美军基地的数十架军机已失去踪影，而移动原因可能是为保护军机免受伊朗空袭。

法新社分析商用卫星影像公司Planet Labs PBC所发布的图像显示，6月5日，有近40架军用飞机，包括力士C-130式运输机（Hercules C-130）和侦察机，停放在乌代德空军基地（Al Udeid Air Base）的停机坪上；而6月19日所拍摄的影像中，只见3架飞机。

美国驻卡达大使馆今天宣布，「出于谨慎考量，以及地区上持续的敌对行为」，当局将限制进入乌代德空军基地，并敦促工作人员「提高警觉」。

前美国陆军中将、兰德公司（Rand Corporation）国防研究员史瓦兹（Mark Schwartz）表示，由于伊朗离乌代德基地「很近」，基地上的人员、飞机和设施「极易受伤、受损」。

曾在中东服役的史瓦兹告诉法新社说，即使是弹片也能让飞机「无法执行任务」。

白宫表示，美国总统川普未来两周内将决定是否加入以色列对伊朗的攻击。届时，伊朗可能会对中东地区的美军基地还击。（译者：纪锦玲）