瑞士职业养老金：一次性全额领取，还是按月领？

第二支柱：领取年金还是资本？多数人倾向于两者兼顾。 Keystone-SDA

达到退休年龄时该如何支配职业养老金(BVG/LPP)账户里积累的资本？在一次性提取资本总额和按月领取年金之间，做出前一个选择的瑞士居民人数首次超过了做出后一选择的人。

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根据金融服务机构VZ财富中心(VZ VermögensZentrum)委托开展的一项调研，目前最受欢迎的方式-至少在理论上-是将一次性领取与按月领取相结合。

这项调研于1月20日至2月28日期间，对瑞士德语区的1200名在职者和退休人员进行了问卷调查。结果显示，27%的人倾向于仅领取年金，33%倾向于一次性领取全部资本，40%则希望两者结合。

选择一次性领取的人主要出于以下考虑：可以自行投资(54%)、希望留遗产给继承人(17%)、税务等财务因素(8%)，以及健康状况(8%)。

而偏好两者结合的受访者，最看重的是收入的保障性(35%)。

瑞士养老体系三大支柱 瑞士的养老保障体系构成如下：第一支柱是养老遗属保险(AHV / AVS)，覆盖全民，旨在保障基本生活；第二支柱是职业养老保险(BVG/LPP)，由雇主和雇员共同缴纳，保障退休后维持原有生活水平；第三支柱为个人储蓄，属自愿性质，可用于补充前两项，并享受一定税收优惠。 此次调研和数据聚焦的“第二支柱”，即职业养老金，是瑞士养老体系的核心组成部分之一。凡年满17岁并正式受雇、年收入超过一定门槛(2024年为22’050瑞郎)的人，雇主必须为其缴纳第二支柱养老金。退休后，这部分积累下来的资本可选择转换为按月领取的年金，也可申请一次性提取，或将两者结合。 选择一次性提取的优势在于资金使用灵活，可投资、消费或用于遗产传承；但相应也需承担投资风险，并在领取当年一次性缴纳较高的税费。相较之下，按月领取年金能提供终身稳定收入，无需担心长寿带来的资金枯竭问题，但受限于固定转换率，金额常年不变，抗通胀能力较弱。两种方式各有利弊，具体选择常依个人健康状况、家庭结构、风险偏好和理财能力而定。 信息来源：联邦政府网站职业养老金专页外部链接，瑞士政府信息门户网站职业养老金专页外部链接

不过，VZ也指出，实际退休时的做法与调查意愿之间存在一定差异。根据瑞士联邦统计局(FSO)最新可得的2023年数据，41%的退休人员选择一次性领取，40%选择年金，19%选择两者结合。

这是首次“一次性领取”形式在现实中超过年金选项。2015年，选择年金的比例仍高达50%。

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VZ专家表示：“资本领取增加的主要原因，可能在于转换率的降低。”

联邦统计局的数据还显示，愈来愈多的人重视灵活性，希望能自由支配自己的资本，而税收因素似乎并非主导考量。

VZ财富中心隶属于VZ控股集团，这是一家在证券交易所上市的金融公司，在卢加诺等地设有办事处。该公司拥有员工约1700人。

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