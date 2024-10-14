瑞士企业非常重视现金

根据瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)的一项调研，瑞士企业仍然喜欢接受客户的现金付款，而公交运营商则希望限制现金的使用。
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瑞士央行在周三(10月9日)发表的一份调研报告中披露，现金是瑞士日常消费品领域最广为接受的支付手段，这一点得到了98%的受访企业的认同。他们给出的原因是客户希望用现金结账。此外，现金无惧危机，是非现金支付方式的低成本替代选择。
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770多家公司参与了此次调研。这些受访企业包括主要零售商、公交运营商、餐馆、酒店、理发师与牙医等服务提供商，以及文化和娱乐机构等。
尽管现金依然是最广为接受的支付手段，却也在承受压力：半数以上受访的公交企业计划在未来几年内限制接收现金，这不仅是因为成本和找零所需的精力，瑞士央行写道。
取款机数量有限
数家公司解释说，银行与现金转帐公司提供的服务过于昂贵，而且自动取款机的数量太少了。他们还觉得一些地方所提供的服务范围很有限。例如，不是处处都能进行支付。
文化与娱乐机构则是另外一种情况，只有13%计划限制现金流量。餐馆与酒店行业也是如此，不到7%的受访企业希望少收硬币和纸币。
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两成出头的酒店和餐馆甚至计划扩大对现金支付的接受度。零售与服务提供商也有同样的比例。
其他支付方式
排在现金支付之后，最常为企业所接受的是借记卡。信用卡排在第三，领先于手机支付应用。
基于收到的回复，瑞士央行得出的结论是，现金流通的所有参与者(银行、邮局、现钞运输与分拣企业及央行自己)都必须考虑各企业的愿望。
特别是基础设施的配置，需要确保现金服务既方便，又具有成本效益。“这是未来保持现金被广泛接受的唯一途径，”瑞士央行写道。
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