瑞士央行提高银行最低准备金要求

瑞士首都伯尔尼联邦广场上的瑞士国家银行。 KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER SCHNEIDER

瑞士国家银行(央行，SNB)将提高国内银行的最低准备金要求。瑞士国家银行修订的《国家银行条例》将从2024年7月1日起生效。

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在一份新闻稿中，瑞士央行宣布将把最低准备金率从2.5%提高到4%。客户存款负债(不包括挂钩养老金准备金)将全额纳入最低准备金的计算范围，而在以前，“负债只有20%纳入计算”。

瑞士国家银行公告指出，这些调整减少了国家银行的利息支出。瑞士央行希望通过这一方法确保其货币政策的实施，而上述调整不会影响其当前的货币政策。

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去年，瑞士国家银行的亏损达到85亿瑞郎(约合93.2亿美元），其中很大一部分(74亿瑞郎)来自银行的定期存款利息。