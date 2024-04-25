瑞士央行提高银行最低准备金要求

瑞士国家银行(央行，SNB)将提高国内银行的最低准备金要求。瑞士国家银行修订的《国家银行条例》将从2024年7月1日起生效。
此内容发布于
点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入互动地了解瑞士第一手新闻资讯。
在一份新闻稿中，瑞士央行宣布将把最低准备金率从2.5%提高到4%。客户存款负债(不包括挂钩养老金准备金)将全额纳入最低准备金的计算范围，而在以前，“负债只有20%纳入计算”。
瑞士国家银行公告指出，这些调整减少了国家银行的利息支出。瑞士央行希望通过这一方法确保其货币政策的实施，而上述调整不会影响其当前的货币政策。
相关内容
相关内容
瑞士央行意外降息
此内容发布于
2月份，瑞士通胀率降至1.2%后，瑞士央行出人意料地将基准利率下调至1.5%。
更多阅览 瑞士央行意外降息
去年，瑞士国家银行的亏损达到85亿瑞郎(约合93.2亿美元），其中很大一部分(74亿瑞郎)来自银行的定期存款利息。
阅读更多
相关内容
瑞士央行意外降息
此内容发布于
2月份，瑞士通胀率降至1.2%后，瑞士央行出人意料地将基准利率下调至1.5%。
更多阅览 瑞士央行意外降息
相关内容
关于瑞士央行巨额亏损的几个关键问题
此内容发布于
2022年，瑞士央行巨额亏损1’320亿瑞郎(约合9’743亿人民币)，并暂停向联邦及州政府的利润分享。这到底意味着什么？瑞士央行在全球范围内的表现如何？
更多阅览 关于瑞士央行巨额亏损的几个关键问题
相关内容
瑞士央行谁说了算？
此内容发布于
作为瑞士央行的瑞士国家银行(SNB)，是瑞士政治中权力最大的机构之一。不过，其决策由谁来制订？又与其他国家的央行有何不同？
更多阅览 瑞士央行谁说了算？
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。