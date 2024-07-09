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瑞士央行表示，通货膨胀率在可控范围

瑞士央行行长托马斯·乔丹(Thomas Jordan)并不担心通货膨胀。
瑞士央行行长托马斯·乔丹(Thomas Jordan)并不担心通货膨胀。 Keystone / Gaetan Bally

据《时报》(Le Temps)报道，瑞士央行行长托马斯·乔丹在一次采访中表示，瑞士官员们对本国通货膨胀前景“相对放心”。

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Bloomberg

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数据显示，6月份消费者物价指数年增长意外出现疲软。次日，这位即将卸任的央行掌舵人这番公开表态显示出，决策者们越来越认为瑞士通货膨胀的风险相对较小。

乔丹指出：“我们的所有模型都显示，按不变汇率计算，中期通胀率将保持在1%左右。”

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“所谓的通胀第二轮效应正在减弱，我们基于此才有了目前的判断。而且，瑞郎的强势也降低了通胀风险。继续关注形势的发展很关键，不过就目前来看，通胀形势相对较好。”

今年10月，乔丹将由现任央行副行长马丁·施莱格尔(Martin Schlegel)接任。他的讲话距离瑞士央行连续第二次下调关键利率仅有几周，距离法国大选落幕还有几天时间。上个月，法国大选导致瑞郎在避险资金流动中走强。

当被问及是否担心瑞郎再度升值时，乔丹承认，汇率确实会“对瑞士货币状况造成影响”。

他进一步强调：“欧洲和其他地区的政治不稳定因素也会影响作为避险资金的瑞郎。这是我们必须考虑的问题，正如此前已经证明的那样，我们会在必要时随时干预外汇市场。当然，‘必要’是前提条件。”

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