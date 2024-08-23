瑞郎坚挺帮助瑞士抑制过度通货膨胀

坚挺的瑞郎帮助瑞士央行在通胀风浪中稳步前行。 Keystone / Ti-Press / Alessandro Crinari

瑞士央行行长托马斯·乔丹(Thomas Jordan)表示，与美国和欧元区相比，瑞郎的强势在保持低通胀方面发挥了关键性作用。

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乔丹8月20日在瑞士施维茨州的一次活动中对企业代表说，近年来，瑞士物价涨幅从未超过3.5%，主要归功于瑞士的汇率。相比之下，美国的通胀率在2022年达到了9.1%的峰值，同年，欧元区通胀率更是飙到了10.6%的高点。

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“要想免受输入型通胀的影响，瑞郎必须升值。”乔丹说，并进一步解释，这就是央行2022年停止购买外币以抵消瑞郎流入，甚至在2023年底之前减持外币的原因。

这位即将于下个月离任的央行行长认为，瑞郎升值确保了瑞士央行的加息幅度小于发达市场的同行。在欧洲央行和美联储将借贷成本提高到更高的峰值时，瑞士央行将政策利率提高到了1.75%，然后在3月份开始放宽政策。

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尽管如此，一直以来，瑞郎作为投资者避险货币的魅力仍然令人担忧。瑞士最大的制造商游说团体一再敦促瑞士央行出面干预，阻止瑞郎继续升值，损害瑞士出口。

由于担心美国可能出现经济衰退，加之日本股市震荡，瑞郎一度飙升，近期再次趋于稳定。

对于瑞士利率的下一步走势，分析人士和市场反应各异。彭博社采访的大多数经济学家预计，9月份基础利率只会降息一次，降幅为25个基点，至1%；而贸易商们则认为政策会进一步放宽。

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