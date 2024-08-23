瑞郎坚挺帮助瑞士抑制过度通货膨胀

瑞士央行行长托马斯·乔丹(Thomas Jordan)表示，与美国和欧元区相比，瑞郎的强势在保持低通胀方面发挥了关键性作用。
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乔丹8月20日在瑞士施维茨州的一次活动中对企业代表说，近年来，瑞士物价涨幅从未超过3.5%，主要归功于瑞士的汇率。相比之下，美国的通胀率在2022年达到了9.1%的峰值，同年，欧元区通胀率更是飙到了10.6%的高点。
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解读股市暴跌对瑞士的影响
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瑞士出口商一直面临着一个大家都并不陌生的问题：瑞郎升值，导致出口商品对国外市场而言更加昂贵。如今，警钟再次敲响。
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“要想免受输入型通胀的影响，瑞郎必须升值。”乔丹说，并进一步解释，这就是央行2022年停止购买外币以抵消瑞郎流入，甚至在2023年底之前减持外币的原因。
这位即将于下个月离任的央行行长认为，瑞郎升值确保了瑞士央行的加息幅度小于发达市场的同行。在欧洲央行和美联储将借贷成本提高到更高的峰值时，瑞士央行将政策利率提高到了1.75%，然后在3月份开始放宽政策。
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每当危机出现，全球投资者都会将目光转向瑞郎，瑞郎之所以有着稳定货币的声誉，是因为瑞士不惜牺牲其工业出口利益，也要保障货币的稳定性。
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尽管如此，一直以来，瑞郎作为投资者避险货币的魅力仍然令人担忧。瑞士最大的制造商游说团体一再敦促瑞士央行出面干预，阻止瑞郎继续升值，损害瑞士出口。
由于担心美国可能出现经济衰退，加之日本股市震荡，瑞郎一度飙升，近期再次趋于稳定。
对于瑞士利率的下一步走势，分析人士和市场反应各异。彭博社采访的大多数经济学家预计，9月份基础利率只会降息一次，降幅为25个基点，至1%；而贸易商们则认为政策会进一步放宽。
©2024 Bloomberg L.P.
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受利率下降的推动，瑞士人再度燃起了购房欲望。但根据银行信用社Raiffeisen集团的一项研究，瑞士房地产市场仍受供应量过低的限制，远远不能满足需求。
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在8月17日结束的第77届洛迦诺电影节(Locarno Film Festival)上，大约15.2万名影迷涌入这座南部小城-比去年增长了3.5%。
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瑞士的医疗保险公司不再有权向潜在客户拨打不受欢迎的促销电话。
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达赖喇嘛按计划将于8月23-26日访问瑞士。这位藏传佛教的最高领袖会在8月25日(周日)现身苏黎世哈伦体育馆(Hallenstadion)。
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瑞士铁路乘警将配备随身摄像机
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从今年9月起，瑞士联邦铁路乘警将佩戴随身摄像机。本周二(8月13日)瑞士铁路公司表示，希望随身摄像机会有助于缓和纠纷。
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据《时报》(Le Temps)报道，瑞士央行行长托马斯·乔丹在一次采访中表示，瑞士官员们对本国通货膨胀前景“相对放心”。
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