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瑞银集团调低对2025年瑞士经济的增长预期

瑞银集团认为，主要风险在于欧元区，即瑞士最重要的外贸伙伴。
瑞银集团认为，主要风险在于欧元区，即瑞士最重要的外贸伙伴。 Keystone-SDA

瑞士最大银行瑞银集团(UBS)的经济师下调了对明年瑞士经济的增长预期，他们将欧元区经济增长放缓列为因素之一。

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Keystone-SDA

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根据周10月7日发布的一份声明，这些专家将此前对2025年国内生产总值(GDP)增长率做出的1.5%的预测下调为1.3%。针对体育赛事做出调整后，增长率应达到1.5%，而非之前预测的1.7%。

该银行认为，主要风险在于欧元区，即瑞士最重要的贸易伙伴。这些经济师指出：“欧元区经济活动的加速度若低于预期，就也有推迟瑞士工业复苏的可能，从而减缓瑞士2025年的经济增长。”

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