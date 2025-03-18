瑞银集团首席执行官2024年收入近1500万瑞郎

瑞银集团首席执行官安思杰(Sergio Ermotti)2024年的年薪大约为1500万瑞郎。 Keystone-SDA

瑞银集团首席执行官安思杰(Sergio Ermotti)2024年的薪水与2023年基本持平，尽管他2024年的任职时间更长(埃尔默蒂于2023年4月接过瑞银首席执行官帅印)。

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安思杰去年的薪酬大约为1490万瑞郎(约合人民币1.2亿元)，与其2023年1440万瑞郎的收入相差不多。这也结束了此前对他将获得更高收入的猜测。

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因为安思杰于2023年4月1日才执掌瑞银集团帅印，负责在过渡时期与瑞士信贷的合并重组，所以该年仅在瑞银工作9个月。按照一年12个月推算，其2023年的年收入应为1920万瑞郎(约合人民币1.57亿元)。

据瑞银集团3月17日发布的年报显示，安思杰1490万瑞郎的年收入中，280万瑞郎为固定薪酬，1210万瑞郎为浮动薪酬部分。其2023年的奖金大约为1230万瑞郎。

瑞银集团主席固定薪资更高

这所瑞士规模最大的银行将为整个公司管理层2024年的工作支付总额达到1.436亿瑞郎(约合人民币11.79亿元)的薪酬。2023年，该数值为1.403亿瑞郎。

瑞银集团董事会主席科尔姆·凯莱赫(Colm Kelleher)在3月17日发布的声明中表示，董事会成员大部分的浮动薪酬已推迟数年发放。“这确保薪酬能反映绩效和适当的风险偏好，并保证员工与股东利益一致。”

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凯莱赫从2022年4月起担任瑞银集团董事会主席。在4月10日召开下一个年度股东大会之前，他本人年薪为550万瑞郎(约合人民币4516万元)。之前其年薪为470万瑞郎。

2024/2025年度，包括额外费用在内，整个董事会成员的薪资收入为1400万瑞郎(约合1.15亿元)，少于2023/2024年度的1520万瑞郎。