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研究显示2023年瑞士CEO薪酬上涨5%

根据瑞士市场指数(Swiss Market Index)，2023年，瑞银集团首席执行官塞尔吉奥·埃尔默蒂(Sergio Ermotti)以1’450万瑞郎(约合人民币1.2亿元)的总薪酬高居瑞士CEO收入榜榜首。
根据瑞士市场指数(Swiss Market Index)，2023年，瑞银集团首席执行官塞尔吉奥·埃尔默蒂(Sergio Ermotti)以1’450万瑞郎(约合人民币1.2亿元)的总薪酬高居瑞士CEO收入榜榜首。 Keystone-SDA

根据Ethos基金会的一项调研，瑞士数家最大上市企业的高层管理人员去年的薪酬平均上涨5%。平均薪酬总额上升至800万瑞郎(约合人民币6’581万元)。

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Keystone-SDA

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Ethos表示，去年的增长数字主要受到瑞银集团首席执行官塞尔吉奥·埃尔默蒂薪酬的影响。2023年，他以上任9个月薪水1’450万瑞郎成为瑞士市场指数中收入最高的首席执行官。

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薪酬紧随其后的是诺华制药(Novartis)首席执行官(1’330万瑞郎，约合人民币10.9亿元)和雀巢公司(Nestlé)前首席执行官(1’120万瑞郎，约合人民币9’214万元)，分别排在第二和第三位。瑞士市场指数显示，三年来，瑞士CEO的薪酬总额增加了约四分之一。

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不过，Ethos也提到，反对这种薪酬上涨的呼声日益高涨。

2024年，17.7%的股东在年度股东大会上否决了高层管理人员的薪酬要求，比例高于2023年的13.8%和2022年的13.1%。

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