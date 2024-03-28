2024年夏时制开始

今年夏时制开始 swissinfo.ch

瑞士及多数欧洲国家于本周日-3月31日开始2024年的夏时制，进入所谓的夏季时间。具体是31日凌晨将时间从2:00调至3:00。也就是说3月31日这一天只有23个小时。与北京时间的时差也成了6小时。

4 分钟

瑞士资讯swissinfo.ch

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

这就是人们所说的“夏季时间”。其实“夏季时间”(夏令时)是相对正常时间而言，冬季时间才是正常的格林尼治中欧时间。丢失的一个小时会于今年夏时制结束时-也就是2024年10月27日被补回来。

瑞士从1981年开始实行夏时制，每年从3月的最后一个星期日开始，冬季则在10月的最后一个星期日结束夏令时。

是否应该取消夏时制？

欧洲议会(EU-Parlament)和瑞士国会均对夏时制的利弊进行过分析，实行了40多年的夏时制是否应该废除？至今没有一个确切的决定，瑞士希望与邻国和欧盟保持统一的时间，欧盟至今也迟迟没有决定。

建议取消夏令时的理由是，实行夏时制会减少我们一小时睡眠，这对我们的生物钟是否会造成伤害？

夏时制对节约能源的好处众所周知，但是科学家认为，物理性改变时间不仅只是对健康暂时造成负面影响，比如睡眠，更多的是长期对许多人生物钟的扰乱。而且，这不仅仅只是对人类有影响，对牲畜和动物也会造成伤害。

另外，对交通、尤其是航空的影响更是造成许多不便，浪费人力物力。统计数据显示，在春季夏时制调整时间后几天内，心脏病突发率及交通事故数量都有明显增加。而在秋季夏时制结束时，情况却恰恰相反，心脏病和交通事故均低于平均值，可能是因为这一天有25个小时的缘故？

那么，夏时制节省的能源与健康和事故间的博弈，孰轻孰重？许多瑞士人尤其是农民们对夏时制一直持反对意见。

瑞士的时间标准

瑞士使用中欧统一时间(CET*)，它比国际原子时间(UTC**)早一个小时(UTC+01:00)，也就是说瑞士的夏季时间比国际原子时间早2个小时(UTC+02:00)。这个时间被大多数欧洲国家和部分北非国家使用。

另外，卫星-导航系统及全球电讯网络必须具有高精确度同步性，并时刻处于更新的状况。在瑞士，这项任务由位于伯尔尼Wabern的瑞士联邦计量研究所(Eidgenössischen Institut für Metrologie – METAS 多语)外部链接负责。

*CET = Central European Time (欧洲中部时间)

**UTC = Coordinated Universal Time (世界标准时间)

温馨提示：今天夏时制开始正好赶在复活节假期，所以不用担心周一要早起一小时的问题。