此内容发布于2020年1月10日 上午9:30

面对同样一件“中国制造”的玩具商品，瑞士与德国的差价高达25%。

(Keystone)

据《晨报·周日版》(Le Matin Dimanche)和《一瞥报·周日版》(SonntagsBlick)登载的民意测验结果显示，瑞士人为自己购买进口品牌商品所支付的“溢价”而怒火中烧。



根据瑞士媒体援引苏黎世瑞士实用社会研究学院(GFS-Zurich Institute)进行的民意调研，七成瑞士人认为，瑞士市场上销售的进口品牌商品的售价，实在是抬得太高了。

比方说，同样的杂志期刊，在瑞士的平均售价要比仅一境之隔的法国高出51%。而据媒体报道，面对同样一件“中国制造”的玩具商品，与德国消费者相比，瑞士消费者竟要支付差额高达25%的“高溢价”。



不过也有例外：进口电子产品在瑞士的销售价格会更低。“这无疑证明，采取行动以对抗‘高价岛’，或许可行，”瑞士法语区消费者联盟(Federation of Consumers)如是评价道。



此次媒体调研所得出的另一结论是，瑞士人的“购物旅游”-即以购物为主要目的的跨境出行，不仅变得愈发常见，而且已不再局限于邻国边境地区。而半数受访者表示，自己去周边邻国采购地频率已经达到了“定期、经常”的程度。



此次调研是经“阻止高价岛：呼吁公道定价”动议(Stop a l'îlot de cherté – pour des prix equitable.)的组织者委托进行的。瑞士全境共有1012名消费者参与了问卷调研。



这项颇受瞩目的动议所针对的目标，是那些滥用权力、在瑞士恶意人为抬高进口品牌商品售价的普通进口商和外国供货商。



该动议的拥护者希望瑞士政府能够准许瑞士公司直接在国外采购商品，而无需再经由进口商和供应商这些中间人之手。



瑞士议会的经济事务委员会已于去年10月就该动议进行了讨论，并采纳了由联邦委员会经斟酌编制的反动议草案。预计瑞士议员们将于今春对这两套草案进行审议。

swissinfo.ch/ds

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