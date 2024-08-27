银发族福音 墨西哥推合作住宅

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（法新社墨西哥马林纳科27日电） 墨西哥当局为银发族推出第一批「合作住宅」计画，退休教师马蒂内兹（Tesha Martinez）和丈夫离开原本在大城市的房子，来到乡间展开新人生。

在距离墨西哥市（Mexico City）约100公里的静谧度假小镇马林纳科（Malinalco），约30名年长者在一块森林环绕的土地上盖了6间房子，预计还要再盖9间，目前已有6人在这边落脚，他们希望最终都能在这里养老。

马蒂内兹的61岁丈夫、从汽车业退休的维吉尔（Francisco Vigil）说：「在过去的工作生涯中，我的付出和奉献都是因为领了薪水，而现在不一样的是，透过与人合作，我体会到施比受更令人满足。」

维吉尔在一座大型共享花园和游泳池前说，他们希望孩子有自己的生活，他们也希望自己能比父母那辈更自在舒服地养老。

社会科学学者马斯（Margarita Maass）在2009年推出合作住宅计画，希望能提升年长者的生活品质。

马斯与友人联手购买了计画用土地，几年后现任地主用稻草和水泥建造房舍，安装了太阳能热水器，水源来自雨水和河渠，居民并打算种植芒果、柑橘、芭乐和柠檬树等。

马斯说：「合作住宅对读身者来说是非常好的解决方案。」「没有太多存款者有他人可以一起分担生活费，病友也可以一起就医。」

和一般安养院不同的是，居民可以自行决定住宅样貌、地点、环境大小以及室友和经费。

合作住宅概念始于1960年代的丹麦，之后开始在其他国家流行，墨西哥已有十几个这样的计画。墨西哥人的家庭观念根深蒂固，传统上老人是由亲人照顾，但近来随着老年人比例上升与生育率下降，合作住宅也在这个1亿2900万人口的国家成为趋势。

马斯想起，过去有个罹患阿兹海默症的居民很享受在合作住宅的时光，他喜欢玩骨牌、看电影和游泳。

马蒂内兹试图融入当地社区，她教英文、参加陶瓷工作坊；她说，这是与朋友一起展开的「新生活」。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）