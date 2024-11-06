阴谋论不断 亚利桑那州人投票有阴影

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（法新社亚利桑那州瑟普赖斯6日电） 美国民众克罗斯基今天投下总统大选选票，确保万无一失。在饱受阴谋论和不信任所扰、但一定得拿下的亚利桑那州，这位死忠的共和党人甚至不考虑邮寄投票。

62岁担任医疗助理工作的克罗斯基（Camille Kroskey）在凤凰城郊区瑟普赖斯（Surprise）市政厅告诉法新社：「我想确定我的票投到了真正会被计算到的地方。」

「现在，票会被算进去吗…我并不知道。」

选务官员表示，只有合法选票能决定美国总统大选结果，但川普及其支持者多年来分享的阴谋论，以及网路上假讯息生态系统的扩大，让亚利桑那州部分选民心生怀疑。

票箱被塞满、投票机被骇，还有非公民投票等指控比比皆是，两大党的调查、数十起法庭案件以及两党人士的努力工作，都不能阻止侵蚀美国民主的毒瘤。

这种问题在亚利桑那州尤为严重。川普2020年以些微的1万500票之差输掉亚利桑那州，这是1996年以来共和党首次丢掉这州。

2022年期中选举时，武装人员站在投票箱旁，明显是为了确保万无一失，但民主党人指责他们在恐吓。

当时马里科帕郡（Maricopa County）的投票机出了问题，但郡当局并未做些什么让选民安心。

马里科帕郡是亚利桑那州人口第一大郡，凤凰城则是郡治与州府所在。

法院裁决，没人因为这些问题被剥夺了选票，但当地一些共和党人仍对结果提出异议。

对克罗斯基来说，投票机的问题很可疑。

她说：「我们投票这么多年了，投票机怎么突然开始出现问题？」

克罗斯基说，她一个同事收到3张选票，她相信，那能让他们多次投票。

2020年，在漫长的计票期间，愤怒的抗议者拿着枪，连续数晚在马里科帕郡选举中心外示威。

川普告诉支持者今年可能会有「舞弊」之后，阴谋论更是甚嚣尘上。地方选举官员正加倍努力提高透明度，希望能减少阴谋论的声音。