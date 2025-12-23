阿勒坡流血冲突 土耳其呼吁库德族勿碍叙利亚稳定

（法新社大马士革22日电） 叙利亚政府和库德族旗下武装部队今天下令各自战斗人员停火；此前双方爆发流血冲突，而土耳其外长则敦促库德族融入叙利亚军队。

这场冲突至少造成3人丧生，时值大马士革当局与库德族今年3月10日达成要求库德族叙利亚民主军（SDF）纳入国家正军规体系的协议即将生效前夕。叙利亚民主军控制叙利亚东北部广大产油地区。

国营叙利亚新闻社（SANA）引述国防部说，叙利亚总参谋部「已下令停止打击火力来源」。

背后有美国撑腰、以库德族为主的叙利亚民主军则表示，他们「已指示己方部队停止回击」。

双方此前曾互相指责对方引发这轮冲突。

叙利亚新闻社报导，叙利亚民主军炮击阿勒坡部分区域，造成「2平民丧生，另有8人受伤」；阿勒坡这座城市自10月双方爆发前一轮暴力冲突以来，紧张情势持续升高。

叙利亚民主军表示，政府军以火箭与坦克炮击阿勒坡附近的谢赫玛克苏德（Sheikh Maqsud）和阿什拉费耶（Ashrafieh）地区，造成一名妇女丧生、17名平民受伤。

尽管今年4月库德族才与叙利亚的伊斯兰新当局达成停火协议，谢赫玛克苏德与阿什拉费耶两区仍由SDF辖下的库德族单位以及库德族当地安全部队控制。

叙利亚内政部表示，库德族武装在这两个以库德族为主的地区，攻击设有联合检查站的政府人员。

SDF则指控「临时政府所属派系」攻击一处检查站；叙国国防部否认攻击SDF阵地，库德族主导的部队则否认炮击阿勒坡各区。

叙利亚政府10月宣布与库德族武装全面停火，当时双方在这些地区爆发致命冲突。

根据大马士革与SDF于3月达成的协议，库德族的文职及军事机构应于年底前纳入中央政府体系，但双方分歧仍使协议执行受阻，尽管国际社会持续施压。