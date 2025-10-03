阿根廷总统米雷伊再受挫 国会推翻增公立大学资金法案否决

afp_tickers

2 分钟

（法新社布宜诺斯艾利斯2日电） 处境艰难的阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）今天遭遇新挫折，主因国会推翻他对增加公立大学和小儿科诊疗资金法案的否决。

参议院推翻这两项否决，此前众议院已率先驳回，使得尽管厉行削减预算的米雷伊强烈反对，国会仍维持生效的法律数量达到3项。

这场表决正值至关重要的10月26日期中选举前夕，米雷伊正竭力平息本国货币披索的抢兑风波。 在国会大楼外，约100人闻讯欢呼庆祝。心理学系学生波希（Tomas Bossi）表示，他对这个结果感到骄傲。 他告诉法新社：「我们已为政府对全国大学的严重经费缩减，奋战了一年多。」 现年54岁的米雷伊自2023年12月掌权以来，自从上个月他的政党在布宜诺斯艾利斯省选举中惨败中间偏左政党后，就一直备受压力。 这些地方选举被视为期中选举的风向球，彻底瓦解米雷伊战无不胜的政治光环，并导致金融市场陷入动荡。 美国政府上周宣布正在与阿根廷商谈规模200亿美元的货币互换额度，目的是为稳住披索。

美国总统川普在联合国大会（UN General Assembly）期间举行的会谈中，力挺他的亲密盟友，并表示：「他做得棒极了。」

但披索在短暂回升后，由于市场不确定美国金援的规模和力度，本周再次暴跌。