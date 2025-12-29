雪梨邦代海滩枪击案英雄受访 「只想保护无辜民众」

（法新社雪梨29日电） 澳洲雪梨邦代海滩枪击案英雄阿迈德接受美国媒体访问时，回忆自己在事发当下冲向枪手徒手夺枪的瞬间。他说，这么做是为了保护「无辜的人」。

枪手纳维德和他的父亲阿克拉姆（Sajid Akram）12月14日傍晚在雪梨知名景点邦代海滩（Bondi Beach）对一场犹太节庆活动开枪，造成15人死亡、数十人受伤。

阿迈德（Ahmed al Ahmed）当时躲在停放的车辆后方，随后冲到枪手背后，夺走步枪并将枪手推倒在地。

他接受美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）访问时说：「我当时的目标是夺下他的枪，阻止他杀人，不让他夺走无辜民众的性命。」

他说：「我知道我救了很多人，但对于失去生命的受害者，我感到很遗憾。」

阿迈德与枪手发生扭打后，他的肩膀中了数枪，并动了几次手术。他回忆自己「跳上枪手背部」，并用右手抓住对方，大喊「放下你的枪，停止你现在的所作所为」。

事发时，阿迈德正在海滩买咖啡。

他说：「我不想看见有人被杀，不想看到血，不想听见枪声，也不想看到人们尖叫求救。」

育有两个孩子的阿迈德2007年自叙利亚移民澳洲，他的叔叔接受法新社访问时说：「他（阿迈德）是我们和叙利亚的骄傲。」

澳洲媒体报导，澳洲政府已为阿迈德的家人加速核发多张签证。内政部长柏克（Tony Burke）表示：「阿迈德展现了我们希望在澳洲看到的勇气与价值观。」（编译：刘文瑜）