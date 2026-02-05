露骨邮件曝光恐使奥运失焦 洛杉矶官员逼奥组委主席辞职

（法新社洛杉矶4日电） 多位洛杉矶官员要求2028年洛杉矶奥运组委会主席华瑟曼辞职，因已故性犯罪者艾普斯坦案最新一批文件揭露华瑟曼与艾普斯坦女友之间内容露骨的邮件。

美国司法部1月30日释出的数百万页文件中，揭露华瑟曼（Casey Wasserma）2003年与英国前社交名媛麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell）往来的电子邮件后，他于1月31日公开道歉。

针对与麦克斯威尔的信件往来，华瑟曼在声明中表示：「我对与麦克斯威尔的通信深感后悔，那是20多年前，远早于她骇人听闻的罪行曝光之前。」麦克斯威尔因替艾普斯坦诱拐未成年少女，目前正服刑20年。

新曝光的电子邮件中，包括华瑟曼曾调情称想看麦克斯威尔穿「紧身皮衣」的讯息；另一封邮件中，麦克斯威尔则提议提供足以「让男人疯狂」的按摩。

现年51岁的华瑟曼，在当年与麦克斯威尔调情时已婚。尽管他尚未在艾普斯坦丑闻中被指控任何违法行为，但该丑闻已干扰美国总统川普政府的施政。

川普曾与艾普斯坦在同样的社交圈出入，而川普的右翼支持者长期来一直深信，艾普斯坦在替全球权贵经营性贩运网络。

即便目前证据显示华瑟曼与艾普斯坦的交集并不深，但洛杉矶地方官员仍要求他辞去2028年奥运组委会主席一职。

洛杉矶郡郡长哈恩（Janice Hahn）告诉「洛杉矶时报」（The Los Angeles Times）：「让（华瑟曼）在国际舞台上代表我们，会分散对运动员以及为2028年奥运所需付出巨大努力的关注。」