韩国大学入学考英文难度「地狱级」 负责人请辞

（法新社首尔12日电） 近期韩国发生大学入学考试英文科「地狱级难度」争议，甚至还有与哲学家相关题目，教育课程评价院长吴承杰为此请辞负责，这也是首次有院长因大学入学考难度调整失败而下台。

韩国的大学入学考试称为「修能」，普遍被视为未来能拥有好的经济条件、甚至能找到好婚姻的关键。

今年韩国修能的英语科目仅约3%考生拿到1等级（原始分90分以上），是2018年引进「绝对评分制」以来的最低纪录。

考生必须在70分钟内完成45题，其中与哲学家康德（Immanuel Kant）、霍布斯（Thomas Hobbes）的相关题目受到批评；要求考生思考时间与时钟的本质，以及探究「存在」这一概念如何应用于电玩游戏中的虚拟角色等也引发争议。

韩国修能被认为是国家大事之一，英听测验期间甚至全国航班会停飞35分钟以避免噪音，因此这次英文科难度过高引发相当大的争议。

根据韩联社报导，教育课程评价院长吴承杰在10日请辞，并表示，这次英文科目出题没能符合「绝对评分制」宗旨，造成考生与家长不安，也引发入学制度混乱，对此负有重大责任，因此辞去院长职务。

教评院院长因修能难度调整失败而下台，这是首次发生。教评院表示，将以此次修能为契机，全面检讨出题流程并提出改善方案，今后会致力于稳定出题，以促进公共教育的正常化。