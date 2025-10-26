飓风美莉莎直扑牙买加 将有灾难性洪水

afp_tickers

3 分钟

（法新社金斯敦26日电） 4级飓风美莉莎今天直扑牙买加和加勒比海其他地区之际威力持续增强。气象预报人员警告，美莉莎将带来灾难性洪水，敦促居民立即寻求避难。

飓风美莉莎（Hurricane Melissa）外围环流带来大雨、引发山崩，本周已在海地和多明尼加造成至少4人死亡。

这个风暴移动速度缓慢，每小时约仅6公里，气象专家忧心受影响地区将遭逢长时间的豪雨，相较于移动较快的风暴，灾情恐更加严重。

美国国家飓风中心（National Hurricane Center）表示，美莉莎最大风速约达时速225公里，今天稍晚很可能增强为最高等级的5级飓风。

包括牙买加、海地和多明尼加部分地区降雨恐达约1000 毫米，引发暴洪并且造成更多山崩。

国家飓风中心副主任罗姆（Jamie Rhome）在线上简报中表示：「由于移动缓慢，极端降雨的可能性将会给牙买加带来灾难性后果。民众现在要尽快就定位，准备好熬过接下来的几天。」

「接下来几小时天候将急遽恶化，天黑之后不要外出活动。」

美国国家飓风中心呼吁牙买加居民「立即避难」，并且预警在最强烈风暴来袭之前，今天和明天的强风豪雨就会引发灾难性、威胁生命的暴洪和山崩。

牙买加交通部长瓦兹（Daryl Vaz）表示，首都金斯敦（Kingston）的国际机场已于昨天深夜关闭、暂停航班起降。

牙买加总理霍尼斯（Andrew Holness）劝告渔民「务必留在安全的港口」。牙买加昨天已经关闭所有海港。

美莉莎预计于明天深夜或28日清晨在牙买加登陆，接着可能登陆古巴东南部。

美莉莎是6月初至11月底的这个大西洋飓风季期间第13个被命名的风暴。